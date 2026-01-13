Subito dopo l'ufficialità del suo ritorno, Joao Cancelo ha pronunciato in conferenza stampa le sue prime parole da giocatore del Barcellona: "È un onore per me rappresentare questo club. Ho sempre desiderato giocare qui e ne ho già avuto l'opportunità due stagioni fa. È un onore rappresentare il miglior club del mondo. Quando ero qui, ho già visto molta qualità e, a dire il vero, si sono evoluti molto bene. Sono venuto per dare una mano e cercare di vincere titoli. Il Barça è un club speciale. I miei compagni mi hanno accolto molto bene. Mi sento a casa qui, ho avuto la pelle d'oca quando ho firmato. La Supercoppa? Ho visto il Barça mettere in pratica la sua cultura, giocando un calcio attraente. È stato un risultato giusto. Ora tocca a me capire bene il loro stile di gioco per potermi adattare rapidamente alla squadra. Quello che posso promettere è impegno e duro lavoro. Se si dà il massimo, i titoli arriveranno. Mi è dispiaciuto un po' non aver vinto un titolo con il Barça. Speriamo che accada questo". Al Barça dovrà affrontare una nutrita concorrenza ma per Cancelo non rappresenta un problema: "Sono venuto qui per avere il mio spazio. Mi allenerò per giocare. Jules Koundé, Alejando Balde, Gerard Martín ed Eric Garcia stanno andando molto bene. Mi piacciono le sfide".

Ma come mai ha optato per il ritorno in Catalogna? "Ho parlato con l'Al-Hilal. Mi hanno detto che c'era la possibilità di andarmene. C'erano club interessati, ma Deco mi ha chiamato e ho detto loro che avrei aspettato il Barcellona, ​​che era la mia prima opzione. Quando ero al Valencia ho avuto l'opportunità di venire qui, ma non è successo. Quasi tutti i miei idoli provenivano dal Barcellona. Ho giocato con il Benfica nel settore giovanile contro le squadre del Barcellona. Mi identifico molto con la cultura del club. Ho giocato solo una stagione qui, ma oggi sono tornato e mi sono sentito subito a casa nello spogliatoio. Ho un sentimento speciale per questo club". Tale da poter pensare di poter restare anche dopo giugno? "È difficile dirlo perché ho un contratto con l'Al-Hilal. Voglio divertirmi, giocare bene e aiutare la squadra a migliorare, se possibile. Non ho avuto la fortuna di vincere titoli quando ero qui, e voglio vincere. Certo che sapere del Barcellona ha colto di sorpresa. L'allenatore dell'Al-Hilal mi aveva detto una cosa e poi un'altra. Avrei potuto giocare qui per sempre. Quando Deco mi ha chiamato, ho detto alla mia ragazza che avrei aspettato per firmare". Infine, Cancelo spiega come ha vissuto questi giorni di attesa: "Con tanta ansia. Aspettavo e non succedeva. Alla fine è andato tutto bene. Oggi ero con i miei compagni di squadra e domani sarà una giornata fantastica. Rappresenterò il club che amo".