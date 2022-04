A margine dell'1-1 maturato a Interello tra Inter e Napoli Primavera, William Rovida, portiere dell'Under 19 di Cristian Chivu, ha risposto alle domande dei cronisti. Ecco le sue parole:

Sei giornate alla fine, è ancora tutto aperto per il secondo posto nonostante il Cagliari abbia effettuato il sorpasso: cosa dovete prendere di buono dalla partita di oggi in vista del Genoa?

"Secondo me il secondo tempo, dove abbiamo costruito bene in entrambe le fasi. Quello che dobbiamo fare è non mollare, entrare in campo col giusto piglio senza lasciarsi sorprendere dagli avversari nei primi minuti: ad esempio, il gol preso oggi dopo 8' ci ha fatto soffrire per gran parte del primo tempo".