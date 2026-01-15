L'esultanza liberatoria dopo il gol segnato ieri al Lecce dice molto su quanto Francesco Pio Esposito aspettasse di segnare il primo gol in Serie A, a San Siro, con la maglia dell'Inter. Una sensazione confermata dalle parole rilasciate a caldo dall'attaccante, che anche su Instagram ha ribadito il concetto con una parola inequivocabile: "Finalmente", ha scritto il classe 2005. 

Sezione: Focus / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 16:29
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
