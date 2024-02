Vola in classifica l'Inter Primavera di Cristian Chivu, capolista con sei punti di vantaggio sul Milan, prima inseguitrice, dopo venti giornate di campionato. Il merito va ascritto al tecnico romeno ma soprattutto ai ragazzi che si stanno distinguendo con grandi prestazioni in questa stagione. E' il caso, per esempio di Mike Aidoo, Thomas Berenbruch, Luca Di Maggio e Daniele Quieto, i quattro che hanno raggiunto con il club un accordo per il prolungamento pluriennale dei loro contratti.

