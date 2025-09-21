Reti bianche al centro sportivo Bortolotti di Zingonia tra Atalanta e Inter, al termine di una partita combattuta ma senza grandi spunti di cronaca. Sicuramente ha prevalso l'organizzazione di entrambe le squadre, che alla fine hanno provato a superarsi a vicenda fino allo scadere senza raggiungere il risultato sperato. Ennesimo pareggio, il terzo in 5 partite di campionato, il quarto considerata anche la Youth League, per i ragazzi di Benny Carbone che sono ancora fermi all'unica vittoria nel match d'esordio di Monza. Nel primo tempo il pallino del gioco è in mano agli ospiti, che però concedono un contropiede isolato a Cakolli dopo un errore di Pinotti, ma la punta a tu per tu con Farronato manda a lato. Uno squillo significativo, a cui l'Inter replica con tentativi imprecisi di testa di Vukoje. Nel finale della prima frazione è lo stesso Farronato che salva il risultato sul sinistro angolato di Ramaj.
Il secondo tempo vede la Dea partire a spron battuto, creando molte opportunità soprattutto a sinistra. L'Inter però regge e con il trascorrere dei minuti riprende il filo del discorso, grazie anche alle sostituzioni operate da Carbone. In contropiede però è ancora Cakolli a spaventare i giocatori in maglia bianca, che rimediano con la doppia chiusura di Bovio e Breda. Dall'altra parte il nuovo entrato El Mahboubi crea la più ghiotta chance per l'Inter, costruendosi il tiro dentro l'area e calciando sul primo palo dove Anelli è bravissimo a respingere. Un po' alla volta le squadre si allungano e gli spazi aumentano, soprattutto nella metà campo degli ospiti dove Mungari, lanciato da Baldo, già pregusta la gioia del gol ma trova la diagonale perfetta di Marello che lo contrasta. Ultima grande occasione di una partita in cui ha prevalso l'equilibrio.
IL TABELLINO
ATALANTA-INTER 0-0
ATALANTA: Anelli, Maffessoli, Steffanoni, Ramaj, Mencaraglia (71' Galafassi), Cakolli (87' Baldo), Artesani (78' Mungari), Parmiggiani, Bono (71' Valdivia), Arrigoni (78' Mouisse), Leandri. A disposizione: Sonzogni, Rinaldi, Bilać, Michieletto, Aliprandi, Percassi. Allenatore: Giovanni Bosi.
INTER: Farronato, Della Mora, Marello, Cerpelletti (87' Moressa), Hidalgo (64' Zanchetta), Iddrissou (74' Kukulis), Pinotti (64' Mezmizi) , Romano, Bovio, Vukoje, Mackiewicz (46' Breda). A disposizione: Taho, Gomez, Ballo, La Torre, Nenna, Williamson. Allenatore: Benito Carbone.
ARBITRO: Giacomo Rossini di Torino
ASSISTENTI: Giuseppe Daghetta di Lecco e Daniel Cadirola di Milano.
AMMONITI: Maffessoli (A), Vukoje (I).
RIVIVI IL LIVE
95' - Fischio finale dell'arbitro Rossini, al Bortolotti è 0-0 tra Atalanta e Inter.
90' - Assegnati 5 minuti di recupero.
88' - MUNGARI! Palla gol per l'Atalanta con Baldo che pesca il compagno davanti a Farronato, ma è decisivo il disturbo di Marello!
87' - Cambio nell'Inter: Moressa per Cerpelletti. Cambio per l'Atalanta: Baldo per Cakolli.
81' - RAMAJ! Sinistro dal limite dell'area e pallone che si perde alto non di molto!
79' - Botta al ginocchio per Zanchetta che viene soccorso dallo staff medico.
76' - KUKULIS! Subito protagonista la punta, che su corner di Thiago Romani cerca la deviazione sul primo palo ma non trova la porta. Mungari al posto di Artesani eMouisse per Arrigoni per l'Atalanta.
74' - Finisce la partita di Iddrissou, Kukulis al suo posto.
71' - EL MAHBOUBI! Grande giocata dell'esterno che si prepara il destro e calcia sul primo palo, trovando la respinta di Anelli! Sul prosieguo fallo di Vukoje: ammonito.
70' - ARRIGONI! Coilpo di testa fuori sul bel cross da sinistra di Ramaj. Galafassi al posto di Mencaraglia, Ruiz in campo per Bono.
68' - CAKOLLI! Incredibile azione personale della punta che lotta da solo contro Breda e Bovio e riesce persino a entrare in area, facendosi togliere il pallone proprio all'ultimo!
63' - Doppio cambio nell'Inter: escono Pinotti e Zarate, dentro El Mahboubi e Zanchetta.
51' - Dopo uno scontro di gioco Steffanoni resta a terra e viene soccorso dallo staff medico dell'Atalanta.
48' - Parte forte l'Atalanta che con un paio di iniziative a sinistra mette in difficoltà soprattutto Della Mora.
11.47 - Inizia il secondo tempo con Breda al posto di Mackiewicz.
Partita assai combattuta tra Atalanta e Inter al centro sportivo Bortolotti. In linea di massimo ha prevalso l'equilibrio, con gli ospiti che hanno mantenuto di più il pallino del gioco ma con i padroni di casa che hanno creato le migliori occasioni da gol. Se il bilancio per i ragazzi di Carbone si ferma a tre tentativi di Vukoje, due di testa fuori misura e un sinistro respinto all'ultimo, la produzione offensiva dell'Atalanta tocca l'apice al 10' quando una punizione battuta male da Pinotti manda in porta tutto solo Cakolli, impreciso nel momento di battere Farronato. Il portiere poi è decisivo allungandosi sul diagonale mancino di Ramaj al minuto 39. Per adesso sono i ragazzi di Bosi che possono recriminare qualcosa di più.
45' - Duplice fischio finale da parte dell'arbitro Rossini, si chiude il primo tempo al Bortolotti.
41' - Steffanoni salva su Vukoje che calcia di sinistro da posizione ravvicinata su imbeccata di Pinotti!
39' - FARRONATO! Il portiere si allunga alla sua sinistra per mettere in corner un sinistro angolato di Ramaj!
36' - ARTESANI! Palla gol per l'esterno che prima viene murato da Mackiewicz poi ci riprova e manda a lato con il sinistro!
35' - IDDRISSOU! La punta controlla e si gira rapidamente, ma calcia altissimo dalla distanza: solo potenza per lui.
34' - Ancora Della Mora per Vukoje che ci arriva di testa ma manda altissimo!
31' - BONO! Artesani verticalizza e trova il centrocampista che controlla e calcia sul palo esterno!
30' - VUKOJE! Bel cross di Della Mora per il compagno che stacca di testa ma manda alto!
26' - Della Mora va via in fascia a Maffesoli che lo aggancia e lo stende: primo cartellino giallo della partita.
20' - Ancora Thiago Romano, spunto a destra e pallone morbido verso Iddrissou che sfiora di testa ma non indirizza verso la porta.
19' - Taglio verticale di Thiago Romano che cerca Iddrissou, ma sbaglia la misura: Anelli la fa sua.
16' - BONO! Il centrocampista si gira bene al limite dell'area ma calcia centralmente: Farronato blocca agevolmente.
12' - ZARATE! Il centrocampista calcia di sinistro dopo un batti e ribatti in area orobica ma viene murato!
10' - CAKOLLI! Clamoroso errore di Pinotti che batte male un calcio di punizione e fa partire il contropiede bergamasco, con l'attaccante che manda fuori a tu per tu con Farronato!
4' - Vukoje in ritardo su Artesani, l'arbitro Rossini si limita a richiamarlo.
2' - CAKOLLI! Colpo di testa da buona posizione con Farronato rimasto immobile, pallone a lato!
1' - Subito spunto di Artesani a destra, pallone messo in corner.
10.47 - Calcio d'inizio per l'Atalanta. Partiti!
10.46 - Minuto di silenzio per la scomparsa del giovane sciatore Matteo Franzoso.
10.44 - Squadre in campo pronte per iniziare.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
