"All'inizio non volevo fare il portiere perché in Camerun funziona così: in porta ci mettono sempre quello meno forti, io invece mi consideravo forte. Quindi volevo fare il centrocampista o l'attaccante, Poi ho visto mio fratello e ho cominciato ad amare il ruolo". Così André Onana, in un contenuto proposto durante Inter-Benfica 'Matchday hype', sul canale ufficiale Youtube del club nerazzurro.

L'emozione del debutto con l'Inter.

"Ero strafelice, abbiamo giocato contro il Bayern. Abbiamo perso 2-0, ma ero contento di aver giocato per un grande club a questo livello che era un mio sogno".

Lo sport che ami oltre al calcio?

"Il tennis, in Camerun ero solito guardare Federer, un grande atleta del quale amo lo stile. E' stato triste quando si è ritirato".