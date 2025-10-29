"Siamo stati quasi in grado di lottare per lo scudetto, cosa molto difficile per la Lazio perché in Italia ci sono squadre che erano sopra di noi in termini di stipendi, come Inter, Milan, Juve e molte altre". Il pensiero è di Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio che ai microfoni di Flashscore ricorda la straordinaria annata 2019/20, ostacolata poi dal dallo scoppio della pandemia.

Alla guida di quella squadra c'era Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste prima dell'approdo all'Inter, dove ha completato la sua crescita in panchina: "È stata un'esperienza. All'inizio è stato difficile anche per lui, perché si trattava della sua prima occasione da allenatore. Sicuramente non è lo stesso di adesso perché è migliorato molto, ma è stato straordinario. Simone, oltre a essere un allenatore, è una persona molto vicina, cerca di aiutarti il più possibile e per noi, più che un allenatore, è stato come un padre nello spogliatoio. Ci ha sempre sostenuto sopra ogni cosa ed è stata una bellissima esperienza. Grazie a questo, abbiamo ancora un rapporto".