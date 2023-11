Ma lei si è ritirato dal ruolo di allenatore oppure no? Incalzato con questa domanda da Tuttosport dopo le ultime voci, Mircea Lucescu smentisce le indiscrezioni circolate sul suo addio al calcio: "Assolutamente no - dice l'ex Inter -. Purtroppo in Ucraina non c’erano più le condizioni per lavorare bene. Sono stato tanti anni, ma ormai manca la minima soglia di professionalità e purtroppo non è colpa di nessuno se non di questa maledetta guerra. Per adesso mi riposo e attendo proposte...".

Il discorso si sposta poi sull'attesa sfida di questa sera tra Italia e Ucraina, difesa dal portiere Anatolij Trubin, accostato con insistenza all'Inter nell'ultima finestra di mercato: "Qual è la forza dell'Ucraina? L'esperienza internazionale che da anni stanno maturando i giocatori. Zinchenko gioca nell'Arsenal, Mudryk nel Chelsea, Dovbyk nel Girona, Yaremchuk è al Valencia dopo essere passato da Benfica e Bruges, Trubin è al Benfica e l'avrei visto bene anche all'Inter. Quelli che giocano, o hanno comunque giocato, con Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev sono abituati a giocare per vincere nel campionato ucraino quindi sanno come si affrontano partite come quella di stasera".

