"Il bus scoperto che percorre le vie della città tra due ali di folla nerazzurra per festeggiare la Seconda Stella. È sicuramente questa l'istantanea che ogni tifoso porterà per sempre con séricordando il 2024". Così inizia il messaggio di commiato dell'Inter da quest'anno che rimarrà nella storia del club, visto che è sttao l'anno del ventesimo Scudetto. Una stagione indimenticabile, come si legge sul sito ufficiale, segnata da successi straordinari sul campo e da record individuali che hanno scritto nuove pagine del club. A rendere il successo in campionato ancora più dolce è arrivato il trionfo nella Supercoppa Italiana a Riyadh, la terza consecutiva, con tutta l'intenzione di ripetersi a partire da giovedì.

Il 2024 è stato anche l'anno di Lautaro Martinez, che ha superato Stefano Nyers nella classifica dei migliori marcatori interisti, dove attualmente è al settimo posto con 136 gol; di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, miglior difensore e miglior centrocampista dalla Lega Serie A; di Yann Sommer che ha collezionato 19 clean sheet. Ma soprattutto, è stato l'anno di SImone Inzaghi, secondo tecnico che ha portato l’Inter a segnare almeno quattro gol in quattro partite di Serie A dopo Árpád Weisz, nel lontanissimo 1930. Inoltre, Inzaghi è diventato il primo tecnico nella storia dell’Inter che è riuscito a vincere tutte le prime nove gare giocate in un singolo anno solare in Serie A.

