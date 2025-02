Tra i nomi circolanti in orbita Inter per l'attacco del futuro c'è anche quello del montenegrino Nikola Krstovic, ennesima scoperta di Pantaleo Corvino per il suo Lecce. Proprio del futuro del giocatore giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport il ds del club salentino Stefano Trinchera, a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita contro il Bologna: "Adesso si sta completando nel suo percorso, per noi è un protagonista della squadra. E ce lo teniamo stretto, ce lo godiamo, ha margini ancora importanti. Ma sono sicuro che a fine stagione sarà pronto per una grande squadra".

Krstovic, 24 anni, arrivato in Italia nell'estate del 2023, vanta sin qui sette reti in 23 presenze in questo campionato, ed ha già eguagliato quello che fu il bottino ottenuto lungo tutta la scorsa stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!