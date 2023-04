Dopo aver presentato la sfida di domani contro il Benfica in conferenza stampa, Simone Inzaghi si presenta anche ai microfoni di Sky Sport per parlare delle insidie e opportunità che la trasferta di Lisbona mette sul piatto di quest'andata di finale di Champions League. "Troviamo una squadra di assoluto valore, imbattuta in Champions arrivando per prima nel suo girone, parliamo di una squadra tecnica che sta dominando il suo campionato ma siamo qui con le nostre convinzioni, molto contenti di giocarci un quarto di finale che giocheremo nel migliore dei modi".

Perché l'Inter alterna prestazioni brillanti in Coppa e così appannata in campionato?

"Ci sono tanti ragionamenti da fare, quello che possiamo fare noi dello staff e i ragazzi è quello di lavorare sempre di più e meglio. I ragazzi stanno mettendo tutto quello che hanno, le ultime partite di campionato le abbiamo viste, abbiamo fatto un solo punto ma dopo due ottime partite che secondo me non sono state premiate. Dobbiamo insistere e usare tantissima testa. Sappiamo che il calcio è fatto da episodi che in questo momento non stanno girando nel modo giusto, quello che bisogna fare è usare la testa, fare di più e non pensare al destino".