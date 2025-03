Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e l'Inter come il lupo con l'Udinese torna ad incappare in vecchi fastidiosi vizi. Dopo un primo tempo disegnato quasi alla perfezione, costellato da qualità, forza, concentrazione, attenzione, determinazione e ritmo alto e travolgente, la squadra di Simone Inzaghi abbassa l'intensità all'ora del gioco, prende un gol al 72esimo che rimette in gara l'Udinese e conclude un match al cardiopalma che regala piogge di sudore freddo ai quasi 72mila tifosi sugli spalti del Meazza.

È il primo tempo dei ritorni e delle soddisfazioni quello segnato dal gol in apertura, al 12esimo, sottoscritto da Marko Arnautovic che finalizza un'azione meravigliosamente innescata da Marcus Thuram e terminata con l'austriaco che di sinistro buca la porta di Okoye. Gol arrivato grazie al piedino fatato del ritrovato Federico Dimarco che torna e fa la cosa che gli riesce meglio: corre, si sbatte e serve meravigliosamente i compagni. Se l'attesa aumenta il desiderio e la voglia, l'assenza dal campo per Dimash ha funto da miccia per una dinamite che esplode contro l'Udinese: un quarto d'ora dopo il primo, ancora una volta dopo essere stato trovato da un perfetto Mkhitaryan, serve un meraviglioso cioccolatino questa volta indirizzato a Davide Frattesi che ad altezza del dischetto del rigore si inserisce meravigliosamente, superando ancora Okoye.

Il secondo tempo però riparte con un Inter fin troppo serena che col passare del tempo abbassa intensità e ritmo e lascia ai friulani la possibilità di tornare in partita. Al 72esimo una magia di Solet che, graziato dal connazionale Pavard, disegna una parabola a giro perfetta che infligge Sommer. Un paio di minuti dopo Lucca di testa fa percorrere un brivido ai nerazzurri, rischiando il pari ma lo svizzero stavolta non si fa beffare come neanche da Solet al 92esimo, respingendo in angolo una palla che dall'azione innescata dalla bandierina finisce dal lato opposto del campo e alla fine a festeggiare è chi segna per prima: l'Inter batte l'Udinese e si porta momentaneamente a +6 dal Napoli.