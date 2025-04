L'1-1 della semifinale d'andata di Coppa Italia lascia in eredità tanti dati statistici, snocciolati da Inter.it e Opta. Il primo riguarda il fatto che l'Inter ha perso soltanto due degli ultimi dieci derby giocati in tutte le competizioni, dove i nerazzurri hanno mantenuto una media di 1.9 gol segnati a partita contro i cugini.

La rete siglata ieri sera da Calhanoglu ha inoltre permesso all'Inter di estendere la propria striscia di marcature contro il Milan: sono ora dodici le gare consecutive in cui i nerazzurri hanno trovato la via del gol contro il Diavolo. "Un traguardo storico, che era stato raggiunto in precedenza soltanto altre due volte sempre dall’Inter: tra il 1954 e il 1959 e tra il 1993 e il 1997", precisa il sito ufficiale del club nerazzurro.

