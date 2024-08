Non c'è solo lo splendido impatto di Mason Greenwood tra le belle notizie che Roberto De Zerbi ha ottenuto dalla prestazione sontuosa del suo Olympique Marsiglia contro il Brest: la gara contro i bretoni ha visto anche tra i suoi protagonisti quell'Amine Harit dato sul piede di partenza specie dopo l'arrivo di Valentin Carboni. Il nazionale marocchino ha fornito due assist, ha causato il primo rigore del Marsiglia e soprattutto è stato protagonista di tutte le occasioni più pericolose dei biancocelesti, come ricorda anche Le 10 Sport.

Una prestazione che potrebbe anche cambiare qualcosa nelle idee dell'OM, anche se Harit punta a consolidare la sua titolarità e la potenziale ascesa di Valentin Carboni costituirà un serio ostacolo da superare. Il tutto considerando anche il fatto che De Zerbi non pare avere l'intenzione di contare su di lui a lungo termine e in più c'è la prospettiva Coppa d'Africa in Marocco a gennaio, per giocare la quale ovviamente dovrà farsi valere col suo attuale club.

