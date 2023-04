Tuttosport si accoda agli altri quotidiani in edicola oggi esaltando le qualità di Romelu Lukaku, protagonista ieri a Empoli con una doppietta. Al di là dei due gol, proprio in occasione del secondo il belga "ha mostrato uno scatto che ha ricordato il Lukaku immarcabile dell’ultima stagione italiana".

Chiaramente diventa sempre più d'attualità il tema della permanenza o meno a Milano per il prossimo anno. "Al 30 giugno il belga tornerà a Londra. Poi, probabilmente soltanto nel caso in cui l’Inter potrà contare sugli introiti della Champions che verrà, inizieranno i discorsi col Chelsea - si legge sul quotidiano -. In queste onerosissime trattative tutto è importante, anche risparmiare le mensilità estive, che resterebbero a carico del club di Stamford Bridge. Oltre alla posizione in campionato, molto dipenderà pure dal rendimento del belga che per questa stagione vanta l’incrollabile alibi dato dal grave infortunio che lo ha penalizzato per mesi".