Questa sera, nella delicata gara casalinga contro il Verona, Inzaghi si affiderà alla coppia d'attacco composta da Correa e Arnautovic. "Due calciatori, in scadenza di contratto, a cui non verrà offerto il rinnovo e che tra pochi mesi lasceranno Milano", assicura Tuttosport. Il Tucu, in rete nel match d'andata, aveva esordito in nerazzurro con una doppietta la Bentegodi proprio contro i gialloblu mentre l'austriaco, deludente per gran parte della sua seconda vita a Milano, ha collezionato gol pesanti nel 2025. Inzaghi si augura che oggi entrambi possano dare il loro apporto.

