Anche la redazione di SportMediaset fa il punto sul futuro della proprietà dell'Inter. Steven Zhang è chiamato a rimborsare Oaktree entro martedì, quando riapriranno le banche lussemburghesi e Suning dovrà saldare il prestito concesso dal fondo californiano: l'emittente non esclude una proroga ulteriore della 'data X'.

"Quella che inizialmente sembrava solo un'operazione finanziaria da parte di Oaktree ha acquisito interesse dopo i risultati ottenuti dalla società negli ultimi anni" aggiunge SM, confermando che rimane aperta ma si è complicata anche l'altra possibilità di rifinanziamento attraverso l'altro fondo californiano Pimco. In questo momento non si può escludere nulla: Zhang viene definito "sereno", ma se non riuscisse a chiudere l'operazione (magari pagando una penale aggiuntiva) allora Oaktree sarebbe pronto ad escutere il pegno e prendersi l'Inter per poi rivederla in tempi abbastanza rapidi. È questo lo scenario più probabile, conclude SM.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!