Aggiornamenti freschissimi dalla redazione di Sky Sport sulla formazione che Cristian Chivu schiererà questa sera contro il Lecce: giocherà Manuel Akanji come braccetto destro insieme a Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, con lo svizzero che supera Yann Bisseck. A centrocampo spazio sia per Nicolò Barella che per Piotr Zielinski, con Andy Diouf e Carlos Augusto sulle fasce. Attacco alla francese con Marcus Thuram e Yoan Bonny.