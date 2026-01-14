Aggiornamenti freschissimi dalla redazione di Sky Sport sulla formazione che Cristian Chivu schiererà questa sera contro il Lecce: giocherà Manuel Akanji come braccetto destro insieme a Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, con lo svizzero che supera Yann Bisseck. A centrocampo spazio sia per Nicolò Barella che per Piotr Zielinski, con Andy Diouf e Carlos Augusto sulle fasce. Attacco alla francese con Marcus Thuram e Yoan Bonny. 

Sezione: Focus / Data: Mer 14 gennaio 2026 alle 19:08
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print