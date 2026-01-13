Complice il giorno di riposo concesso da Chivu, per capire la formazione dell'Inter contro il Lecce bisognerà attendere la rifinutura di domani mattina. Sky Sport comincia comunque ad abbozzare quelle che potrebbero essere le novità nell'undici titolare: secondo l'emittente ci sarà il ritorno di Acerbi in difesa, con Carlos Augusto che potrebbe invece concedere un po' di riposo a Dimarco.

In cambina di regia Zielinski è in vantaggio su Barella per rimpiazzare Calhanoglu (attenzione a Sucic nel ruolo di mezzala), mentre davanti Bonny appare certo di una maglia: accanto la francese dovrebbe esserci Thuram, ma anche Esposito scalpita. Lautaro viaggia invece verso la panchina, pronto a subentrare a gara in corso. 

