Lautaro Martinez si ferma ancora. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'infortunio dell'attaccante argentino riguarda sempre il polpaccio della gamba sinistra, come quello che aveva accusato a Bodo ormai due mesi fa, ma questa volta in un altro punto. Cristian Chivu dovrà rinunciare al suo capitano almeno per 15 giorni e, quindi, per le gare con Como e Cagliari di campionato, oltre a quella in Coppa Italia che vedrà i nerazzurri giocarsi l'accesso alla finale, sempre contro i lariani. Il possibile rientro del Toro potrebbe arrivare in occasione di Torino-Inter, ma si tratta ovviamente solo di stime che poi potranno cambiare con il passare dei giorni.