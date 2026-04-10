Lautaro Martinez si ferma ancora. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'infortunio dell'attaccante argentino riguarda sempre il polpaccio della gamba sinistra, come quello che aveva accusato a Bodo ormai due mesi fa, ma questa volta in un altro punto. Cristian Chivu dovrà rinunciare al suo capitano almeno per 15 giorni e, quindi, per le gare con Como e Cagliari di campionato, oltre a quella in Coppa Italia che vedrà i nerazzurri giocarsi l'accesso alla finale, sempre contro i lariani. Il possibile rientro del Toro potrebbe arrivare in occasione di Torino-Inter, ma si tratta ovviamente solo di stime che poi potranno cambiare con il passare dei giorni. 

Sezione: Focus / Data: Ven 10 aprile 2026 alle 15:47
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.