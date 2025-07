Il trasferimento di Armand Laurienté dal Sassuolo al Sunderland dopo che il giocatore aveva fatto tappa in Inghilterra sabato per visite mediche e firme. A riportarlo è Sky Sport che parla di un imminente ritorno in Italia dell'esterno: "Saltato il trasferimento di Armand Laurienté al Sunderland: non è stato trovato l'accordo per il contratto del classe 1998", scrive Gianluca Di Marzio su X.

Un aggiornamento che potrebbe complicare l'eventuale approdo di Tajon Buchanan in neroverde: il canadese dell'Inter era una delle alternative prese in considerazione dalla società emiliana per rimpiazzare il francese.