Da Appiano Gentile arrivano nuove indicazioni sulla probabile formazione dell'Inter che scenderà in campo domani alle ore 18 per sfidare il Lecce. In difesa dovrebbe riposare Pavard, con Darmian favorito per una maglia da titolare in difesa insieme a De Vrij e Bastoni. Sugli esterni dovrebbero invece esserci Dumfries (nonostante la diffida) e Carlos Augusto, con quest'ultimo che dovrebbe quindi far rifiatare Dimarco.

Novità anche a centrocampo, dove a prendersi i titoli è la grande chance per Frattesi: l'ex Sassuolo partirà dall'inizio al posto di Barella, con Zielinski in cabina di regia e Mkhitaryan a completare la mediana. In attacco ancora spazio a Lautaro e Thuram.

Inter probabile con Darmian dietro insieme a De Vrij e Bastoni. Dumfries e Carlos sugli esterni. Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan in mezzo, Lautaro-Thuram in attacco. @SkySport @APaventi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) January 25, 2025

