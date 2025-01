Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter non dovrebbe sostituire numericamente in rosa Tomas Palacios, destinato al Monza in prestito secco fino al prossimo giugno. Il discorso potrebbe essere diverso in caso di uscita a titolo temporaneo di Tajon Buchanan, per il quale negli ultimi giorni si sono interessati Villarreal, Torino, Monza e Como.