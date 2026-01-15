L'Inter conta di chiudere per Branimir Mlacic entro il weekend. Queste le tempistiche dettate da Sky Sport per l'affare che dovrebbe portare in nerazzurro il promettente difensore classe 2007.

L'accordo è sempre più vicino (si parla di un'operazione da circa 5 milioni di euro) con le visite mediche che, in caso di fumata bianca, potrebbero andare in scena già la prossima settimana. Il croato resterebbe comunque in prestito all'Hajduk Spalato fino a fine stagione per poi essere aggregato l'anno prossimo in nerazzurro. 

Sezione: Focus / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 20:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
