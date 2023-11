Una qualificazione ancora da agguantare, ai prossimi Europei, non solo per l’Italia, ma anche per l’Olanda di Denzel Dumfries e Stefan De Vrij, questa sera impegnata contro l’Irlanda. Alla Nazionale oranje manca una vittoria per conquistare matematicamente la partecipazione all’Europeo di Germania, motivo per il quale Koeman questa sera contro gli irlandesi non vuole sbagliare, schierando l’undici migliore. Formazione nella quale dovrebbe comparire dal primo minuto, oltre che il solito Denzel Dumfries, il difensore di Simone Inzaghi Stefan De Vrij, protagonista di un inizio di stagione decisamente in salendo rispetto alla passata annata. I media olandesi non hanno dubbi: il difensore ex Lazio sarà in campo dal 1’.

