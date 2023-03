Il grande rebus di Inzaghi a poche ore da Inter-Lecce è legato alle condizioni fisiche di Skriniar e Dimarco. Entrambi ieri hanno svolto lavoro personalizzato in quel di Appiano: lo slovacco - conferma oggi La Gazzetta dello Sport - non sarà della partita, ma il tecnico nerazzurro spera ancora di poter convocare l’esterno, con la decisione definitiva attesa tra stasera e domani mattina. "L’obiettivo, ovviamente, è averli entrambi al top per il Porto, quindi niente rischi", si legge.