L'Inter deve trovare un piano B, perché quando manca Lautaro Martinez la squadra non è la stessa e non gira allo stesso modo. È questo uno degli argomenti trattati oggi da La Gazzetta dello Sport che parla di trovare un’alternativa vera a un gioco che con o senza Lautaro ha uno sbocco completamente diverso. L'importanza del capitano è racchiusa nei numeri: con lui in campo si contano 2,1 gol di media a partita, senza il valore scende a 1,1. Ecco perché serve anche un piano B.

Chi sembra accusare di più l'assenza del Toro è Marcus Thuram, che senza il suo fedele compagno non è mai riuscito ad andare in gol ma, soprattutto, non si muove come al solito: se con Lautaro è connessione naturale, c'è invece da aumentare il suo feeling con Arnautovic e con Sanchez. Un aspetto su cui Inzaghi dovrà lavorare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!