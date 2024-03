L'Inter torna in campo. Dopo giorni e giorni di polemiche dopo l'1-1 con il Napoli, domani sera i nerazzurri ospitano l'Empoli al Meazza con l'obiettivo di tornare al successo e ricacciare il Milan a -14.

Lo scudetto è vicino, ma serve ancora un piccolo passo affinché tutto diventi reale. Inzaghi domani farà 150 panchine in nerazzurro: finora 99 successi, 25 pareggi e 25 sconfitte. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, conquistare la seconda stella resta il bersaglio grosso con il quale Inzaghi entrerebbe nel gotha nerazzurro, tra l’altro vincendo almeno due trofei, visto che in bacheca quest’anno c’è già la Supercoppa conquistata a Riad in gennaio.

Sommer è recuperato e vuole esserci anche per il record dei clean-sheet. In attacco spazio a Lautaro, tornato carichissimo dalla parentesi nazionale avendo ritrovato il gol con l'Argentina. Per il resto spazio ai soliti volti: Pavard in vantaggio su Bisseck, Darmian più di Dumfries e Thuram con il Toro. Indisponibili, Arnautovic, Cuadrado e De Vrij.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.