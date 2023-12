L'assenza di Lautaro Martinez nella sfida di questa sera tra Inter e Lecce porterà anche una novità sul fronte capitano. La fascia oggi sarà stretta al braccio di Nicolò Barella, confermatissimo in mezzo al campo insieme ai soliti Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle fasce ci sarà spazio per Darmian da una parte e Carlos Augusto dall'altra (out anche Dimarco), mentre in difesa Bisseck sembra in leggero vantaggio su Pavard per completare il terzetto con Acerbi e Bastoni davanti a Sommer. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

In attacco la coppia sarà invece formata da Thuram e Arnautovic che non è mai scesa in campo dall’inizio in tutta la stagione. "I due, fianco a fianco, hanno giocato solo i minuti finali di Empoli-Inter, quelli prima dell’infortunio dell’austriaco" ricorda la rosea sostenendo poi che, almeno in linea teorica, i due potrebbero funzionare meglio rispetto all'austriaco vicino a Lautaro.

