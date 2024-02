L'Atletico Madrid del catenaccio esasperato e del calcio aggressivo, speculando sull'avversario, non c'è più. I numeri di questa stagione parlano chiaro e anche le scelte di Simeone vanno in una direzione contraria a tutta la sua esperienza sulla panchina dei Colchoneros.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Inzaghi è pronto a tutto, soprattutto a un Atletico che mostrerà i due volti nel corso della stessa partita, come dovrà fare l’Inter, alternando aggressione e gestione senza perdere equilibrio, pensando anche al ritorno di Madrid. Gli spagnoli sanno difendersi come dice la storia recente, ma hanno aggiunto anche tanta qualità nel palleggio con De Paul, Koke e Saul in mezzo al campo e due esterni bravi in entrambe le fasi. E allora proprio lì a centrocampo i duelli saranno decisivi.

E poi tanto passerà da Lautaro e Thuram. L'Atletico gioca di più e, fatalmente, scopre maggiormente il fianco: 26 gol già incassati nella Liga.