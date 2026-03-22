L'Inter deve tornare a vincere in campionato per tenere a distanza di sicurezza Milan e Napoli, reduci dai successi contro Cagliari e Torino. Il momento è delicato e in casa nerazzurra filtra unione, come dimostrato dalla tappa di ieri ad Appiano Gentile da parte del presidente Beppe Marotta.

La rifinitura si è infatti aperta con il numero uno del club in campo per seguire da vicino l’ultima parte di avvicinamento alla sfida di stasera con la Fiorentina. "Un colloquio in campo con Chivu, sorrisi e strette di mano - racconta La Gazzetta dello Sport -. La rabbia post Atalanta non può essere svanita ma inevitabilmente è un qualcosa che squadra e club hanno iniziato a lasciare al passato. Così come il silenzio stampa assordante di quel post partita".