Ancora lavoro a parte per Robin Gosens, nelle ultime ore alle prese con un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra accusato dopo l'amichevole con il Monaco. Come informa La Gazzetta delllo Sport, anche nella seduta mattutina odierna, che sarà seguita da quella del tardo pomeriggio, il tedesco ha lavorato singolarmente e non con il resto del gruppo per smaltire l'acciacco fisico. "Lo staff ha infatti valutato che per l'ex Atalanta è meglio abbassare il carico di lavoro e in questa fase della preparazione precampionato", si legge.