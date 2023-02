Tra i vari stravolgimenti da quell'ormai lontano fine settembre, a partire dalla situazione legata a Milan Skriniar , all'epoca punto fermo di un'Inter che ormai non gli appartiene (quasi) più, "Brozovic ritrova una squadra tutt'altro che dipendente da lui, con Hakan Calhanoglu nuovo sovrano della mediana e Henrikh Mkhitaryan ben calato nelle vesti di titolare come mezzala sinistra".

"Ecco, proprio questa istantanea comporta delle conseguenze sul prossimo futuro - preoccupa gli animi la Rosea -. Nell'era degli attivi di mercato, della sostenibilità economica e dei tifosi che temono di vedere i big sacrificati per rimpolpare le casse societarie, il futuro di Brozovic comincia a traballare. L'Inter ha infatti dimostrato di poter fare a meno di lui grazie agli incastri già ammirati a centrocampo, e questo potrebbe portare la proprietà a tagliare un nome proprio in quel reparto. In caso di offerte interessanti in estate, ovviamente: si può stimare che intorno ai 30 milioni di euro i nerazzurri non si dispererebbero vedendo Marcelo altrove".

