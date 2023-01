Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, usciti anzitempo dal campo sabato sera rispettivamente per indolenzimento allo psoas e all’adduttore, ieri hanno fatto entrambi il classico lavoro di scarico lasciando allo staff medico dell'Inter una certa dose di ottimismo sul recupero flash. Come conferma la Gazzetta dello Sport, sarà comunque decisiva la seduta di oggi per capire le loro reali condizioni: qualora ci sia anche il minimo sospetto di piccola lesione, verranno effettuati degli esami approfonditi, mentre nella migliore delle ipotesi resteranno a riposo in Coppa Italia, per poi ritornare a disposizione di Simone Inzaghi per il match di campionato col Verona di sabato sera.