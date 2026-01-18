Arrivano ulteriori conferme sulla divisa casalinga dell’Inter per la stagione 2026/27. Righe nerazzurre e loghi in giallo, con delle strisce ondulate laterali a creare movimento sulla divisa. Ecco di seguito le immagini finora trapelate e riportate da FootyHeadlines, con la differenza del possibile ritorno del collo polo.

Sezione: Focus / Data: Dom 18 gennaio 2026 alle 20:45
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
