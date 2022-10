Giornata cruciale per il ritorno di Romelu Lukaku. Proprio in questo momento sono in corso gli esami di controllo per il centravanti belga, assente dai campi dalla fine di agosto a causa di un infortunio muscolare che si è rivelato più grave del previsto.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, se le verifiche del caso non dovessero riservare brutte sorprese, tra domani e dopodomani Big Rom ricomincerà il lavoro graduale in gruppo con l'obiettivo di tornare tra i convocati per la partita di Firenze. Per oggi, quindi, ancora seduta personalizzata. Ma l'ottimismo cresce.