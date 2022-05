Dopo essersi aggiudicato il premio di marzo grazie alla sua rete contro il Liverpool ad Anfield, Lautaro Martinez conquista anche il Digitalbits Goal of the Month di aprile grazie alla girata al volo nel derby di Coppa Italia contro il Milan.

Il Toro ha avuto la meglio sulle perle di Brozovic (contro Roma e Spezia), sul sinistro di Perisic (vs Bologna) e sulla rovesciata di Bonetti.

DIGITALBITS GOAL OF THE MONTH: I VINCITORI

Settembre: Dimarco vs Sampdoria

Ottobre: Dzeko vs Sheriff (Champions League)

Novembre: Anja Sønstevold vs Hellas Verona

Dicembre: Calhanoglu vs Cagliari

Gennaio: Ranocchia vs Empoli (Coppa Italia)

Febbraio: Sanchez vs Roma (Coppa Italia)

Marzo: Lautaro vs Liverpool (Champions League)

Aprile: Lautaro vs Milan (Coppa Italia)