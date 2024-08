Paulo Dybala non ha ancora preso una decisione. Come riporta il Corriere della Sera, sta meditando con la moglie Oriana e la mamma Alicia sull'offerta dell'Al Qadsiah da quasi 60 milioni di euro in tre anni. Gli arabi professano ottimismo per l'operazione, ma l'argentino sta ponderando ogni aspetto e rinvia la decisione.

Inoltre non è ancora stata trovata un'intesa economica tra i club e il calciatore si aspetta una quota come buonuscita, che gli sarebbe spettata con la clausola rescissoria.

