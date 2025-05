In attesa di capire se gareggerà o meno con la corona sulla testa, l'Inter sa già che nell'edizione della Champions League 2025-26 dovrà affrontare nella League Phase due squadre della Premier League, campionato che avrà ben sei rappresentanti (Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham).

Il regolamento stilato dalla UEFA, evidenzia Calcio e Finanza, vieta, infatti, scontri tra formazioni dello stesso Paese; inoltre, le sei inglesi devono tutte affrontare due club di prima fascia, compresa la Beneamata.

Nulla di inedito, comunque, per i nerazzurri che già in questa stagione hanno incrociato il proprio destino nella 'fase campionato' con Arsenal e Manchester City, incontri dettati dalla casualità del sorteggio, non imposti dal regolamento.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!