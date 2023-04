A pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Inter, Robin Gosens si sofferma davanti alle telecamere di Inter TV per proiettarsi alla semifinale d'andata di Coppa Italia tra poco in scena all'Allianz Stadium di Torino: "È un momento e un avversario difficile, ma questi sono i momenti in cui puoi cambiare la stagione e il periodo negativo - dice il tedesco -. Loro sono in salute, ma se torniamo ad essere quelli che tutti conosciamo allora possiamo tornare ad essere più positivi. La positività serve in questo mese importante per noi".