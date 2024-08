Ormai non è più un mistero, Alessandro Fontanarosa lascerà l'Inter per questa stagione alla ricerca di continuità con un'altra maglia. E la Reggiana, squadra di Serie B, è pronta ad accoglierlo, così come l'allenatore William Viali che lo ha avuto a Cosenza la scorsa stagione.

Nelle prossime ore, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, è in agenda un incontro tra i due club per definire l'operazione in prestito.