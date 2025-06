Dopo l'indiscrezione lanciata da FcInterNews.it nei giorni scorsi, ora stanno piovendo conferme: l'Inter è ormai a un passo dal chiudere l'acquisto di Ange-Yoan Bonny con il Parma e l'operazione includerà, salvo sorprese, una contropartita tecnica. Che non sarà l'Esposito chiesto inizialmente dai ducali, vale a dire Pio, bensì il fratello Sebastiano, che nelle scorse ore ha giocato titolare contro il Monterrey all'esordio nerazzurro al Mondiale per Club.

Dopo aver ottenuto il convinto sì del giocatore, l'Inter deve solo trovare la quadra con il Parma e accadrà nel giro di pochi giorni perché sponda emiliana c'è ampia disponibilità a definire il tutto e il ritardo è giustificato solo dall'arrivo del nuovo allenatore Carlos Cuesta, che ha tenuto impegnata la dirigenza. In Viale della Liberazione l'intenzione è non spendere oltre i 13-14 milioni cash, ma forse servirà qualcosa in più per arrivare alla valutazione di 25 data a Bonny dal Parma. Il resto lo compenserà il valore attribuito alla contropartita tecnica, con Sebastiano Esposito, con un solo anno di contratto, grandissimo favorito a fare il percorso inverso.

A rendere più semplice la trattativa, come detto, la volontà del francese classe 2003 che appena ha saputo dell'interesse nerazzurro non ha pensato due volte a dire sì. Inutili le chiamate del Crystal Palace e del West Ham o gli approcci del Bournemouth e della Roma, la decisione nella sua testa è presa da tempo. E a breve potrà finalmente vestirsi di nerazzurro ritrovando il suo ex allenatore Cristian Chivu.