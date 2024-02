Dopo la vittoria ottenuta contro l'Atletico Madrid nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, l'Inter torna a prendere il filo della Serie A, ripartendo da Lecce. Nel piovoso pomeriggio pugliese i nerazzurri dovranno "innanzitutto pensare a noi" come dice Federico Dimarco a Inter TV prima di scendere in campo contro i salentini; "Dobbiamo pensare a noi stessi, alla nostra partita e a portare a casa la vittoria".

Le condizioni climatiche vi renderanno le cose più complicate?

"Per il meteo non possiamo fare niente in realtà. Dobbiamo solo pensare a fare la nostra partita e basta".

Sul Lecce:

"Loro giocano in casa, hanno i tifosi dalla loro parte. Non vincono da tanto e vorranno fare di tutto per metterci in difficoltà".

