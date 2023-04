Ospite nello studio di Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla posizione traballante di Simone Inzaghi, stasera atteso dalla prima di un trittico di partite che diranno molto sul suo futuro all'Inter: "Obiettivamente è difficile resti, ma avendo ancora obiettivi importanti da centrare ha la possibilità di rimanere aggrappato alla panchina - le parole del giornalista -. Pesano certamente le dieci sconfitte in campionato, sarà fondamentale per l'Inter arrivare nelle prime 4. Si percepisce che le cose non stanno andando come prima dai nomi degli eventuali sostituti che si leggono in giro: quando è così non è colpa dei giornalisti cattivoni, ma è la società che si sta guardando intorno. I nomi che leggo sono difficili: De Zerbi vuole rimanere al Brighton, poi ha una clausola rescissoria, mentre Conte ha dei costi non indifferenti ed è andato via per l'impossibilità del club di investire. Ci sarà il tempo giusto per capire il futuro della panchina nerazzurra".