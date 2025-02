Il Panini Player of the Match di Milan-Inter è Stefan de Vrij, l’eroe nerazzurro di questo derby con la rete che è valsa il pareggio in pieno recupero. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore olandese commenta a caldo dal prato di San Siro quanto visto questa sera.

Non è una vittoria ma questo pareggio può lasciarvi la sensazione positiva delle ultime partite nella rincorsa al Napoli?

“Sì. Vogliamo sempre vincere, anche oggi abbiamo fatto la partita; hanno trovato il gol del vantaggio in contropiede. Poi se al 90esimo perdi è giusto prendersi il pareggio”.

Offrirai qualcosa a Zalewski dopo questo assist?

“Sì, sicuramente”.

