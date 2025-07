Mehdi Taremi può andare al Besiktas. Il club turco, dopo aver completato l'operazione relativa a Tammy Abraham, vuole anche l'attaccante iraniano. Secondo Fanatik, lo staff tecnico ritiene che Abraham e Taremi siano complementari. Gli agenti del giocatore hanno proposto il trasferimento a parametro zero. Il presidente del Besiktas, inizialmente restio agli over 30, sembra aver dato il via libera vista la convenienza dell'affare.