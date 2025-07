I dirigenti del Galatasaray potrebbero presto depennare il nome di Yann Sommer dalla lista degli obiettivi per la porta. L'estremo difensore dell'Inter era uno dei candidati principali per difendere i pali del Cimbom nella prossima stagione, ma negli ultimi minuti - come riporta su X il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu - il club di Istanbul ha raggiunto un accordo con Ederson, brasiliano del Manchester City. Partita ufficialmente anche la trattativa tra le due società per definire il trasferimento.

🚨 Galatasaray, Ederson ile her konuda anlaşmaya vardı! Manchester City ile bonservis pazarlıkları başladı. https://t.co/glgc3j7E8K — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 19, 2025