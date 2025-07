Il Barcellona sta seriamente pensando di attivare la clausola rescissoria relativa a Denzel Dumfries per accaparrarsi l'esterno dell'Inter. In mattinata l'edizione odierna di Tuttosport ha riferito del lavoro di Jorge Mendes per conto del club blaugrana, mentre dalla Spagna il giornalista Joan Fontes, molto vicino al club blaugrana, riferisce che la pista Dumfries inizia a scaldarsi. Prossimi giorni decisivi.