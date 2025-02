Le polemiche sul VAR e, in generale, sul protocollo sono tornate di moda a San Siro lunedì scorso, dopo Inter-Fiorentina, con Io sfogo di Raffaele Palladino. Uno sfogo che, pur con toni diversi, a qualcuno ha ricordato quello di Antonio Conte a margine della sfida di campionato tra i nerazzurri e il Napoli dello scorso10 novembre: "Ho già detto quello che dovevo dire sul VAR, anzi sono stato pure attaccato duramente quando ne ho parlato, l'ho fatto per primo - ha spiegato il tecnico dei partenopei in conferenza stampa -. Ho parlato anche per gli allenatori, ma mi sono accorto che qualcuno si è tirato fuori dicendo che parla per lui, ma ho visto che poi sono tornati sull'argomento e si sono lamentati. Forse il noi era giusto, non era un discorso solo relativo a me. Non voglio tornare su certe discussioni, sarebbe stupido, quello che dovevo dire l'ho detto. Mi fa sorridere il fatto che tanti siano venuti sulla mia linea quando sono stati toccati personalmente, pure alcuni media si sono schierati quando sono state toccate alcune squadre. Quando ho parlato io, invece, non ho visto tutta questa solidarietà; questo fa capire la discrepanza quando sei a Napoli".

