Ad alimentare le voci delle ultime ore su un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu sono arrivate anche le indiscrezioni legate a Burak Yılmaz, amico intimo ed ex capitano dell'interista, che a detta di qualcuno avrebbe svolto un ruolo di facilitatore nelle trattative di trasferimento. In una dichiarazione in merito, però, Yılmaz ha smentito categoricamente queste voci e ha offerto spiegazioni sincere sul suo rapporto con Calhanoglu.

Burak Yılmaz, in una dichiarazione pubblica, ha sottolineato che il suo legame con Hakan Calhanoglu è di fratellanza. Sottolineando di parlare spesso con il calciatore dell'Inter, con cui ha giocato in Nazionale per anni, Yılmaz ha però tenuto a precisare: "Hakan è mio fratello. Sono stato anche il suo capitano per anni. Parlo sempre con Hakan. Ma come allenatore, non gli direi mai: 'Vai al Fenerbahçe o in qualsiasi altra squadra'. Non gli ho mai fatto una raccomandazione del genere".